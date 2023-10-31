Motorine indirim geldi
Motorininin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı
Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim gerçekleştirildi.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 35,09 satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor