28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik "Kahramanlar Operasyonu" düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile gerçekleştirildi.

Çok sayıda mağara, sığınak ve patlayıcı imha edildi

Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas'ta olmak üzere 28 ilde yapıldı.

Bu operasyonlarda; 11 adet büyük mağara ve sığınak, 37 kg patlayıcı madde, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi), 12 adet Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış), 27 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 12 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 10 bin 135 adet mühimmat,(çeşitli silahlar için), 10 adet el bombası, 6 adet elektrikli fünye, 171 adet tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

"Terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz"

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz etmeye de devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."