Bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor: Bölge bölge tahminler

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bursa 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Afyonkarahisar 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Denizli 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

Isparta, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

Ankara 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Konya 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yozgat 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bolu 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Amasya27°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Tokat 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Erzurum 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Malatya 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Van 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır 28°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep 28°C

Az bulutlu ve açık

Siirt 27°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa 30°C

Az bulutlu ve açık