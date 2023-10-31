'TCG Anadolu' İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı

Milli Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/F6ia0w0TN6

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