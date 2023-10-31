3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 09:12, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:13
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.
Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.
Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.