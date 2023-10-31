2023-YDS/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 09:28, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:29
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(31 Ekim 2023)
2023-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-YDS/2 Sınav Sonuçları