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Dolar/TL'de yeni rekor denemesi

Dolar/TL kuru Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 28,62 seviyesiyle yeni rekor denemesi yaptı. Kur daha sonra 28,28 seviyesi civarında denge kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 09:31, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 09:32
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Dolar/TL'de yeni rekor denemesi

Kurda haftanın ikinci işlem gününde Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 28,62 ile yeni rekor seviye test edildi. Bankalararası piyasanın açılmasıyla kur 28,28 civarında denge sağladı. Kurda yılbaşından bu yana yüzde 51'lik artış kaydedildi.

Dolar/TL'de yukarı yönlü ivme görülürken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumda vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

Ayrıca piyasalarda TCMB'nin son uygulama talimatının tahvil ve mevduat faizlerindeki etkisi de yakından izlenecek.

TCMB'nin talimatına göre, kur koruma desteği sağlanan hesaplar için TCMB'ce belirlenen koşullara göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 8 komisyon alınacağı belirtildi. Ayrıca belirlenen Türk lirası payına göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 3 oranında komisyon uygulaması da hayata geçirilecek. Yeni uygulamaya göre TL'ye geçiş oranı hedefi yüzde 100'ün altında olan bankalar ve yüzde 85'in altında kalan katılım bankaları yüzde 6'nın üzerinde komisyon ödeyebilecek. Hedefin üzerinde geçiş sağlayan bankalar için ise komisyon oranı sıfıra kadar inebilecek. TL payı hedefinin üzerine çıkan bankalar için de komisyon sıfıra indirilebilecek.

Ekonomistler söz konusu düzenlemelerin mevduat faizlerinde artışı destekleyebileceği görüşünde.

Dolar/TL'de yeni rekor denemesi gerçekleşirken, gösterge tahvil faizi yüzde 34,46, risk primi ise 408 baz puan seviyesinde.

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