Sahte ilan düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sahte ilan düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

Sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri ve manipülasyonlarının önüne geçecek düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 10:00, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 10:09
Yazdır
Sahte ilan düzenlemesi yarın yürürlüğe girecek

İnternet sitelerindeki ilanlar için yeni dönem yarın itibarıyla başlıyor. Artık ilan verirken kimlik doğrulaması yapılacak. Esnaf da yetki doğrulamasını, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Yetki ve kimlik doğrulaması olmadan internet sitelerinde satış ilanı verilemeyecek. Böylece dolandırıcılığın da önüne geçilecek.

Düzenlemeyle fiyatların şişirilmesinin de engellenmesi hedefleniyor.

Süre uzatılmayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, emlak ve oto satışlarında sahte isimlerle, sahte hesaplarla fiyatları yükseltmek için yapılan manipülatif çabalara ağır cezalar olduğunu söylemişti.

Bunları yayınlayan ilan sitelerinin bu cezadan sorumlu olacağını vurgulayan Bolat, "Buna göre programlar hazırlamaları gerekiyor. Elemanlarını hazırlamaları gerekiyor. Bu yönetmelik kesinlikle uzatılmayacak 1 Kasım'da yürürlükte olacak." demişti.

Cezalar enflasyon üzerinde artacak, kapatma cezası da gelecek

Bolat, torba yasa çalışmasına atıfta bulunarak, şunları söylemişti:

"Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık, cezaları artırıyoruz. Zaten enflasyon oranı da belli, onun üzerinde artırıyoruz ve kapatma cezası da gelecek. Hükümetin kanaati bu yönde. Biz de uygulamacı bir kuruluşuz. Kanunla her sektörün yönetmelikleri var. Bir sürü kanunlar, yönetmelikler var. Ticarette kurallara uygun olarak çalışılması gerekiyor. Bu kural ve yönetmeliklere aykırı davranan otomatikman cezaya uğrayacak. Bunu birkaç kere tekrar ettiği takdirde o zaman geçici kapatma süresi gelecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber