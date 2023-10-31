Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Kaskoda %30 İndirim Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
Ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira oldu
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
AYM Başkanı: Demokratik ülkelerde yorum kakofonisine yer yoktur
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Bakan Tekin: Evimizde çocuklarımızla biraz daha fazla zaman geçirelim
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis memuru yaralandı
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ev ve araba satışında yeni dönem başlıyor!
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
Ankara-İstanbul arası demir yolu ile 80 dakikaya inecek
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
'İndirim çağrısına' destek giderek artıyor
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da 5 lise öğrencisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Bakan Tekin: Özel eğitimde dünyaya örnek uygulamalar yapıyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sahadaki 4 bin 794 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret ettiğini belirterek, "ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk." ifadesini kullandı.

Haber Giriş : 31 Ekim 2023 10:21, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 10:23
Yazdır
Aile Sosyal Destek Programı ile 11,1 milyon kişiye ulaşıldı

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, gerçekleştirdikleri her hizmetin odağında ailenin bulunduğunu aktararak, bütün çalışmaların merkezinde ailenin mutlu, müreffeh, birbirini destekleyen ve kollayan yapısının korunmasını temel aldıklarını bildirdi.

Engellileri, çocukları, yaşlıları mümkünse kendi aile ortamında desteklediklerini, eğer mümkün değilse diğer sosyal hizmet modellerini uyguladıklarını anlatan Göktaş, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmeleri için arz odaklı sürdürdüğümüz Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017 yılından bu yana aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ederek, yapılan incelemeler sonucu bakanlığımızın uygun olan hizmet modellerini uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi"

Göktaş, ASDEP ile ihtiyaç sahibi tüm hanelere ulaşarak hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kırmızı Yelekliler" olarak tanınan görevlilerin afet ve acil durumlarında da sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı.

ASDEP ile hane ziyaretlerinde vatandaşların sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sahadaki 4 bin 794 ASDEP personelimiz bugüne kadar 6,7 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP ekiplerimiz ile 11,1 milyon vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini artırmak için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışıyoruz.

Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimiz hane ziyaretleri ile vatandaşlara ihtiyaç duydukları hizmet ve konulara ilişkin bilgilendirme, rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunuyor. ASDEP ekiplerimizce tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor.

Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor. Bugüne kadar 334 bin 732 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber