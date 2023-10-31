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Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

Gazeteci Osman Saffet Arolat, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 10:22, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 10:25
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Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

Dünya Gazetesi eski yazarı Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti. 22 Ekim Pazar gününden bu yana özel bir hastanede tedavi gören Osman Saffet Arolat, gece yarısı 04.30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Osman Saffet Arolat 1942 yılında Ankara'da doğdu. Şair Ali Mümtaz Arolat'ın oğlu olan Arolat, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde yaptı. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer alan Arolat, sendika gazeteleri çıkardı.

1962 yılında amatör olarak Ankara'da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başlayan arolat, uzun yıllar profesyonel olarak gazetecilik yaptı.

Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü de yapan Arolat, yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yapan Arolat gazetemizde de uzun yıllar başyazarlık ve Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

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