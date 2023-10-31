Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı

Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı
2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 10:29, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 10:30
Yazdır
Türkiye'nin turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 13,1 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 16,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 74 dolar olarak hesaplandı.

-En fazla ziyaret, gezi, eğlence, spor ve kültür amaçlı yapıldı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 oldu. Bunların yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken, tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 76,2 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 3 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 61,2 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber