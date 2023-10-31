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İzmir depreminin 3. yılı: Mucizenin ismi 'Ayda Bebek' büyüdü

30 Ekim 2020'de İzmir, 6,6 büyüklüğünde depremde sarsıldı. 16 saniye süren depremde 117 kişi yaşamını yitirdi ve dün o depremin üçüncü yıl dönümüydü. Enkaz başındaki çalışmalarda birçok kez umudun yeniden doğuşuna sahne olundu. Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin en akıllarda kalanlardan biriydi. Ayda şimdi 6 yaşında, yaşıtlarıyla doyasıya vakit geçiriyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 11:02, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 11:17
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İzmir depreminin 3. yılı: Mucizenin ismi 'Ayda Bebek' büyüdü

Depremin getirdiği yıkım. 117 can kaybı, sayısız acı. 3 yıl önceki İzmir depreminin zihinlerde bıraktığı iz hala taze.

30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6'lık depremde 17 bina yıkıldı. Fedakarca mücadele eden arama kurtarma ekiplerinin çalışması günler sürdü.

Enkaz çalışmlarında birçok can kurtarıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin en akıllarda kalanlardan biriydi..

Depremde yıkılan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki Ayda, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Depremin simgesi haline gelen küçük Ayda, afetin 3'üncü yıl dönümünde de annesinin adının verildiği parka gitti.

Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki parkta babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda, salıncağa binip oyun oynadı.

"TECRÜBELERİMİZİ AKTARMAYA ÇALIŞTIK"

Fırsat buldukça çocuklarını annelerinin isminin verildiği parka getirdiğini anlatan baba Uğur Gezgin (43), "Belli acılar külleniyor. Çocukların sağlığı ve okul yaşantıları ile ilgileniyoruz. Eşimin adının verildiği parkta çocuklar işe oynuyoruz." dedi.

Ayda'nın sağlık durumunın iyi olduğunu ifade eden Gezgin, "Yeni arkadaşları var, yeni öğretmenleri var. Okul dışında jimnastiğe gidiyor. Oğlum zaten uzun zamandır basketbol oynuyor. O şekilde hayata devam ediyorlar." diye konuştu.

Ayda'nın doktor olmak istediğinde bahseden baba Gezgin, "6 Şubat'ta da acı bir deprem yaşadık. Acılarımız da tekrar perçinlendi. Elimizden geldiğince oradaki depremzedelere yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince onlara tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık." dedi.

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