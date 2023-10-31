Karadağ'da yeni hükümet kuruldu

Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı
2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
Bakan açıkladı: Ücretsiz 10 GB haftaya hatlara tanımlanacak
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı güncelleyecek projede imzalar atıldı
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! İl Milli Eğitim inceleme başlattı
Ana sayfaHaberler Dünya

Karadağ'da yeni hükümet kuruldu

Karadağ'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimden yaklaşık 5 ay sonra yeni hükümet kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 10:56, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 10:57
Yazdır
Karadağ'da yeni hükümet kuruldu

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından 81 sandalyeli Karadağ Meclisi'ne sunulan yeni kabine, 46 oyla kabul edildi.

Milletvekillerinden 19'u yeni kabine aleyhine oy kullanırken, bir milletvekili çekimser kaldı.

Yeni kabinede 5 başbakan yardımcısı görev alırken, hükümetin ağırlıklı olarak Karadağlı Sırplardan oluşması dikkati çekti.

Haziranda yapılan erken genel seçimde tarihi bir zafer yakalayarak, Meclis'e 6 milletvekili sokan Boşnak Partisi (BS) yeni hükümette yer almadı.

Spajic, hükümeti kurmak için kendisine verilen sürenin bitmesine 7 gün kala görevini tamamlamış oldu.

Yemin ederek göreve başlayan Karadağ'daki yeni kabinenin isimleri şu şekilde:

Güvenlik, İç Politika, Avrupa ve Dışişlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic, Siyaset, Adalet ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Momo Koprivica, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Srdjan Pavicevic, Ekonomik Gelişme Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nik Djeljosaj, Spor ve Gençlik Bakanı ve Nüfus İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dragoslav Scekic, Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Filip Radulovic, Kentsel Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Janko Odovic, Avrupa İşleri Bakanı Maida Gorcevic, Maliye Bakanı Novica Vukovic, Eğitim, Bilim ve Yenilik Bakanı Andjela Jaksic Stojanovic, Adalet Bakanı Andrej Milovic, Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Naida Nisic, Sağlık Bakanı Vojislav Simun, Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, Savunma Bakanı Dragan Krapovic, Turizm, Ekoloji, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Vladimir Martinovic, Kültür ve Medya Bakanı Tamara Vujovic, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Vladimir Jokovic, Kamu Yönetimi Bakanı Maras Dukaj ve İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı Fatmir Djeka.

Bölgede Avrupa Birliğine (AB) en yakın ülke gösterilen ve birçok kez yaşanan siyasi krizler nedeniyle hükümeti düşen Karadağ'da yeni kabinenin kalıcı olması temenni ediliyor.

Bu arada, yeni kabine oylamasından önce Karadağ Meclisi, Karadağlı Sırplardan Andrija Mandic'i, oy çokluğuyla yeni Meclis Başkanı seçti.

Karadağ'ın NATO üyeliği ile Kosova'nın bağımsızlığının tanımasına karşı çıkan tutumlarıyla bilinen Mandic'in yeni görevi meclis binası önünde protesto edildi.

Erken genel seçim 11 Haziran'da yapıldı

Karadağ'da erken genel seçim 11 Haziran'da yapılırken, 10 Ağustos'ta hükümet kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verilmişti.

Erken genel seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in parti liderlerinden olduğu Avrupa Şimdi Hareketi (PES), 25,6'lık oy oranıyla 24 milletvekiline sahip olmuştu.

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve Sosyal Demokratların (SD) oluşturduğu koalisyon, oyların yüzde 23,2'sini alarak elde ettiği 21 milletvekiliyle Meclis'te ikinci sırada yer almıştı.

Aşırı sağcı Sırplardan oluşan Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu yüzde 14,7 ile 13 milletvekilini, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu yüzde 12,5 ile 11 milletvekilini, BS yüzde 7,1 ile 6 milletvekilini, Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu yüzde 3,1 ile 2 milletvekilini, Arnavut Forumu yüzde 1,9 ile 2 milletvekilini, Arnavutlar Birliği yüzde 1,5 ile 1 milletvekilini, Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI) ise yüzde 0,7 ile 1 milletvekilini Meclis'e sokmayı başarmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber