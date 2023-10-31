Tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 27 milyon 105 bin lira ödeme yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Işıkhan, sağlıklı ve güvenceli istihdamı desteklemeye devam ettiklerini belirterek, riskli iş yerlerine 2020'den bu yana 27 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını aktardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için yapılan destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
"Huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyor, sağlıklı ve güvenceli istihdamı destekliyoruz" açıklamasını yapan Işıkhan şu bilgileri aktardı:
"10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin TL destek ödemesi yaptık."
Huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek olarak değil zorunluluk olarak görüyor, sağlıklı ve güvenceli istihdamı destekliyoruz.Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 31, 2023
10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu. pic.twitter.com/HFUGdo9weQ