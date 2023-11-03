İyileştiğine dair rapor getiremeyen memura ilişkin Danıştay'dan 'insancıl' karar

Daire kararında gerekçe olarak ilgili memurun emeklilik hakkını elde edememesi gösterildi.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmesine karşın istinaf kişi lehine karar vermiştir. İstinaf gerekçe olarak "mazeret" vardır dedi.

12. Daire: Bu durumda olanlardan emeklilik hakkını alamayanlara ilişkin haklar var

Davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda, davacının 10 gün süreyle göreve gelmediğinin sübuta erdiği belirtilmekte ve işlemin bu nedene dayandığı anlaşılmakta ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde; hastalığın devam ettiği "resmi sağlık kurulu raporu" ile tespit edilenlerin, hastalık izinlerinin tedavisini gördüğü hastalık için öngörülen en uzun süre kadar daha uzatılarak bu süre sonunda da iyileşmeyen memur hakkında malulen emeklilik işlemlerinin başlatılacağı; emeklilik hakkını elde etmemiş olanların, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacaklarının öngörüldüğü, aynı Kanun'un 108. maddesinde, 105. maddedeki sürenin bitiminden itibaren onsekiz ay süreyle ücretsiz izin verilebileceğinin hükme bağlandığı; dolayısıyla, davacının durumunda olanlar için 105. ve 108. maddelerde bir kısım haklar tanındığı, davacı hakkında 657 sayılı Kanun'un 94. madde hükmünün uygulanmasının davacının bu haklardan mahrum bırakılması sonucunu doğurabileceği anlaşılmakla, davacının 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi kapsamında 25/06/2015 - 07/07/2015 tarihleri arasında 10 günlük süreyi doldurduğundan bahisle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/1663

Karar No: 2023/1209

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Deftardarlığında memur olarak görev yapan davacının, tedavi gördüğü hodgkin lenfoma tedavisi sebebiyle 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi kapsamında kullandığı azami iznin sona erdiği ve iyileştiğine dair rapor getiremediğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi kapsamında 25/06/2015 - 07/07/2015 tarihleri arasında 10 günlük süreyi doldurduğundan görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının 25/06/2015 tarihinden sonra 10 gün süreyle görevine gelmemesinin hukuken kabul gören mazerete dayanması nedeniyle 657 sayılı Kanun'u 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davanın süresinde açılmadığı, davacının işe başlayabilmek için gerekli olan işe başlayabileceğine dair raporu idarelerine sunmadığının anlaşılması üzerine 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca müstafi sayılması gerektiği, davacının 25/06/2015 ile 07/07/2015 tarihleri arasında 10 günlük süre dolduktan sonra işlem tesis edildiği, davacının emekliliğine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun 17/08/2015 tarihli yazıyla emeklilik için 36 aylık süreyi doldurmadığının belirtildiği, davacının, iyileştiğine dair rapor sunamamış olsa bile hastalığının devam ettiğine dair raporu da sunmadığı, davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

. Deftardarlığında memur olarak görev yapan davacının, 2010 yılından beri hodgkin lenfoma tedavisi gördüğü, 18/11/2011 tarihli makam oluruyla 05/12/2011 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanun'un 108. maddesi gereğince 1 yıl aylıksız izin verildiği ve 657 sayılı Kanun'un 105. maddesinde düzenlenen 36 aylık izin hakkını kullandığı, Medicalpark Hastanesi tarafından, 27/05/2013 tarihli 3 ay istirahatli olduğuna, 26/08/2013 tarihinden 23/11/2013 tarihine kadar istirahatli olduğuna, 24/11/2013 tarihinden 21/02/2014 tarihine kadar istirahatli olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporları ve 25/02/2014 tarihli 25/02/2015 rapor bitiş tarihli durum bildirir rapor düzenlendiği, Kilis Devlet Hastanesi tarafından 02/03/2015 tarihli 45 gün istirahatine ilişkin sağlık kurulu raporu düzenlendiği, 20/04/2015-20/05/2015 tarihlerinde senelik iznini kullandığı, yine 21/05/2015 tarihinden itibaren 30 günlük senelik iznini kullandığı, 25/06/2015 tarihinde, 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi kapsamında emeklilik işlemlerinin yapılması için Defterdarlık İl Müdürlüğüne başvurduğu, 01/07/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 10 günlük işgörmezlik raporu aldığı, ancak davalı idare tarafından 07/07/2015 gün ve 1608 sayılı kararla, işgörmezlik raporunun sıhhi izne çevrilmesinin 657 sayılı Kanun'un 105. maddesi kapsamında uygun görülmediği, 25-26-29-30 Haziran, 01-02-03-06-07-08 Temmuz 2015 tarihlerinde işe gelmediği ve mazeret bildirmediğine ilişkin tutanaklar düzenlendiği, iyileştiğine dair rapor getirememesi sebebiyle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi kapsamında 25/06/2015-07/07/2015 tarihleri arasında 10 günlük süreyi doldurduğundan bahisle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin tesis edilen . tarih ve . sayılı işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un 105. maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar." hükmü yer almıştır.

657 sayılı Kanun'un 108. maddesinde ise; "A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporunda, davacının 10 gün süreyle göreve gelmediğinin sübuta erdiği belirtilmekte ve işlemin bu nedene dayandığı anlaşılmakta ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinde; hastalığın devam ettiği "resmi sağlık kurulu raporu" ile tespit edilenlerin, hastalık izinlerinin tedavisini gördüğü hastalık için öngörülen en uzun süre kadar daha uzatılarak bu süre sonunda da iyileşmeyen memur hakkında malulen emeklilik işlemlerinin başlatılacağı; emeklilik hakkını elde etmemiş olanların, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacaklarının öngörüldüğü, aynı Kanun'un 108. maddesinde, 105. maddedeki sürenin bitiminden itibaren onsekiz ay süreyle ücretsiz izin verilebileceğinin hükme bağlandığı; dolayısıyla, davacının durumunda olanlar için 105. ve 108. maddelerde bir kısım haklar tanındığı, davacı hakkında 657 sayılı Kanun'un 94. madde hükmünün uygulanmasının davacının bu haklardan mahrum bırakılması sonucunu doğurabileceği anlaşılmakla, davacının 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi kapsamında 25/06/2015 - 07/07/2015 tarihleri arasında 10 günlük süreyi doldurduğundan bahisle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekirken, anılan Kanun'un 94. maddesi uygulanmak suretiyle davacının görevden çekilmiş sayılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk; dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/03/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

