Hamile eşini birlikte televizyon izlemediği için öldürdü

Adana'da 4 aylık hamile Hatice Demir, eşi Emre Demir tarafından öldürüldü.

Olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesinde meydana geldi.

Emrah Demir, 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü.

Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Emrah Demir, cinayet büro amirliğine götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, eşini kendisiyle birlikte televizyon izlemediği için başlayan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf etti.

"Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı." diyen Emrah Demir, daha sonra ne olduğunu hatırlamadığını savundu.

Emrah Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.