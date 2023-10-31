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Yumurta sektörüne 98 milyon TL'lik rekor ceza

Rekabet Kurulu tarafından ortak fiyat belirleme ve satış bölgesi paylaşımında bulunarak '"kartel" niteliğinde rekabet ihlali yaptığı belirlenen 26 yumurta üreticisi ile yumurta fiyatını tespit edildi. Yumurta arzını kısıtlayan 13 yumurta üretici birliği ve 12 yumurta üreticisine toplam 98 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 12:17, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 14:10
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Rekabet Kurulunca Mayıs 2022'de yumurta sektörüne yönelik fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla 2 soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 yumurta üreticisi birliği ve 12 yumurta üreticisine yönelik iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi.

Yumurta üreticileri hakkında yürütülen ilk soruşturmada, soruşturma tarafı 14 teşebbüs, uzlaşma talebinde bulundu. Yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden teşebbüsler bakımından soruşturma, ihlal tespitini ve idari para cezasını içeren kurul kararlarıyla sonlandırıldı.

Soruşturmalar, Rekabet Kurulu'nun 26 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararlarla tamamlandı.

"EN AĞIR İHLAL OLAN KARTEL NİTELİĞİNDE"

Karara ilişkin açıklamada, "Yumurta üreticisi teşebbüsler hakkında yürütülen ilk soruşturmada, toplam 26 teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilmiş ve bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelenen 'kartel' niteliği taşıdığı değerlendirilmiştir. İkinci soruşturmada ise soruşturma tarafı yumurta üreticisi birliklerinin yumurta fiyatını tespit ettikleri ve yumurta arz miktarını kısıtladıkları saptanmıştır. Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4'üncü maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

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