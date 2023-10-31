KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) raporuna göre, kuruma 2022'de 17 bin 816 başvuru gerçekleşti.

KDK, 2021'den devreden dosyalarla birlikte geçen yıl 19 bin 858 şikayet başvurusunu incelemeye aldı; bunlardan 18 bin 94'ü ile ilgili karar verdi.

Kurum, başvurulardan 1097'sinde tavsiye, 625'inde ise kısmen tavsiye, kısmen ret kararlarına hükmetti. Diğer başvurularda ise incelenemezlik, birleştirme, gönderme ve dostane çözüm yönünde görüş bildirdi.

KDK'ye yapılan başvuruların konu dağılımına bakıldığında ise geçen yıl en çok kamu personel rejiminden şikayet edildi. Bu konuda kuruma 4 bin 324 başvuru yapıldı. Kamu personel rejimi hakkındaki şikayetleri sırasıyla adalet, milli savunma ve güvenlik, mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, eğitim-öğretim, gençlik ve spor, ekonomi, maliye ve vergi ile çalışma ve sosyal güvenlik konuları takip etti.

KDK, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdürüyor.,