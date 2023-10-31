Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve Z.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Şüphelilerin üzerinde ve ikamette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışmada, M.K, Z.K. ve A.K. gözaltına alındı.

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