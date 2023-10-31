Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Karaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 12:34, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 12:35
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışmada, M.K, Z.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve ikamette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve Z.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.