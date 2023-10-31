Kars'ta yakalanan 23 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
Kars'ta yakalanan 23 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 13:22, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 13:11
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda 26 Ekim'de ülkeye yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin, jandarma ile Kars Göç İdaresi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Iğdır'a gönderildi.