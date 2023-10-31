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Türk Kızılay Başkanı Yılmaz'dan Gazze'ye yardımlarla ilgili açıklama

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye Refah Kapısı'ndan günde en fazla 20 tırın girdiğini ifade ederek, "Bu olay yaşanmadan önce ticari tırlarla 400, insani malzemeler açısından minimum 100 tırın Gazze için gerekli olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 13:29, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 13:31
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Türk Kızılay Başkanı Yılmaz'dan Gazze'ye yardımlarla ilgili açıklama

Yılmaz, Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde çocuklar için kurulan "Kızılay Haftası Sokağı" etkinliklerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta AFAD Başkanı Okay Memiş ile Mısır'a gittiklerini anımsatan Yılmaz, Gazze'ye geçen yardımların koordinasyonu konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünyanın dört bir tarafında Gazze'ye yardım etmek isteyenler olduğunu dile getiren Yılmaz, "Herkesin içi yanıyor, herkes bir şekilde o yardımların Gazze'ye girmesi konusunda hemfikir. Fakat Refah kapısından giren tır sayısı günde en fazla 20'yi buluyor. Bu olay yaşanmadan önce ticari tırlarla 400, insani malzemeler açısından minimum 100 tırın Gazze için gerekli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Mısır Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Gazze'nin içerisindeki yerel personelle yardımlar konusunda ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yardım toplamak yeterli değil. Yardımı oraya ulaştırmak için mutlaka insani yardım koridorunun yeterli büyüklükte açılması lazım. Damla damla gönderilen yardımların oraya yeterli gelmediğini biliyoruz. İnsani yardım alanlarının bombalanmaması, ki biliyorsunuz daha geçen gün Filistin Kızılayına yardım ederek 4 senede inşa ettiğimiz ve insani lojistik depo olarak kullanılan depo bombalandı ve ciddi hasar gördü. Hastaneler, ibadethaneler, okullar, insani yardım alanları bombalanıyor. Bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil."

Kızılay olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin büyükelçiliklerine mektup yazdıklarını belirten Yılmaz, insani hukukun, hukukun üstünlüğünün ve insan onurunun korunması için gereken tarihi yükün omuzlarında olduğunu belirttiklerini aktardı.

Bombalanan Filistin Kızılayının deposunun son durumuna ilişkin de bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Depo ciddi zarar gördü, kullanılabilir durumda değil. Depo konusunda 'AFAD'ın ya da Türk Kızılayının deposu' gibi birtakım haberler çıktı. Bu doğru değil, biz o deponun yapımına yardımcı olduk Türk Kızılayı olarak ve Filistin Kızılayına devrettik. Orada insani yardım malzemeleri bulunuyordu. Lojistik deposunun vurulması insani yardım lojistiğinin de sekteye uğraması demek."

Yılmaz, "Kızılayın Filistin delegasyonuyla iletişim kuruldu mu?" sorusu üzerine, "İletişimimiz tekrar kuruldu. Orada sıcak yemek dağıtmaya, bir taraftan insani yardım malzemesi dağıtmaya ve Filistin Kızılayı ile birlikte çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

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