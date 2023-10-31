Kırşehir'de öğrencilere Millet Dershanesi Projesiyle ücretsiz eğitim

Millet Dershanesi Projesi ile Kırşehir'de öğrencilere ücretsiz eğitimler verilirken, öğrencilerin taşımaları ise belediyeler ve kamu imkanları ile sağlanıyor.

Taşımalı eğitim alan ancak hafta sonu okullarda gerçekleşen destekleme ve yetiştirme kurslarına ulaşım imkanı bulamadıkları için katılamayan öğrencileri de kapsayan Millet Dershanesi, uzaktan gelerek okul pansiyonlarında kalan öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlıyor.

Tüm öğrencilerin sınavlara eşit şartlarda hazırlanmasını amaçlayan ve kent merkezi ile Mucur ilçesinde açılan Millet Dershanesi'nde, gönüllü öğretmenler görev alıyor.