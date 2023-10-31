48 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 50 gözaltı
Çevrim içi çocuk müstehcenliğine yönelik İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Zanlıların, Telegram uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği belirlendi.
ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İSTANBUL MERKEZLİ 4️8️ İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 5️0️ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla. pic.twitter.com/luh8NqAUgI