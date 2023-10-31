Erzincan'da 6 FETÖ mensubu gözaltına alındı

Çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polislerce söz konusu terör örgütüne yönelik "Kıskaç" operasyonu kapsamında, kentte örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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