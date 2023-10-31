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2 tıp öğrencisi, okudukları üniversiteye temizlik personeli olarak atandı

Diyarbakır'da, iki genç önceki yıl hazırlandıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve KPSS'de sağladıkları başarı ile hem Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesini kazandı hem de fakülte hastanesinde temizlik personeli olarak görevlendirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 14:03
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KPSS puanlarıyla fakülte hastanesine temizlik personeli olarak atandı

Liseden mezun olan Diyarbakırlı gençler Ahmet Selçuk Maral (21) ve Mehmet Caner Bahçivancı (21) YKS'ye hazırlanmak için bir dershaneye kayıt yaptırdı.

Kayıt yaptırdıkları dershanede yolları kesişen ve arkadaş olan iki genç, üniversiteyi kazandıklarında okurken aynı zamanda çalışıp masraflarını karşılamak için aynı yıl KPSS'ye de hazırlandı.

Gençler girdikleri YKS'de DÜ Tıp Fakültesini kazandı. KPSS'de ise Maral 85, Bahçivancı 83 puan aldı.

Gençler bu puanla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin destek personeli alımına başvurdu.

İki genç, iki yıldır tıp eğitimi gördükleri fakültenin hastanesinde haziran ayından bu yana da temizlik personeli olarak görev yapıyor.

"Hem çalışıyorum hem okuyorum"

DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıfta okuyan gençlerden Ahmet Selçuk Maral, AA muhabirine, YKS'ye hazırlanırken, okurken ailesine yük olmamak için aynı zamanda KPSS'ye de hazırlandığını söyledi.

Sınavlarda elde ettiği başarı ile hem tıp eğitimi gördüğünü hem de aynı fakültenin hastanesinde iş bulduğunu ifade eden Maral, "Dicle Üniversitesi alım yaptı ve başvurdum. Buraya temizlik personeli olarak atandım. Hem tıp öğrencisi hem de hastanenin temizlik görevlisi olduğum için mutluyum. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Aileme yük olmuyorum. Yarın okulumu bitirdiğimde burada doktor olarak başlayacağım. Mesai arkadaşlarımızla da ağabey kardeş gibiyiz, bizi çok seviyorlar." dedi.

"Ailemiz, çevremiz bizimle gurur duyuyor"

Mehmet Caner Bahçivancı da eğitim görürken beyaz önlük giyindiklerini, ders dışında hastanede temizlik yaparken de önlük değiştirdiklerini belirterek, bundan da gurur duyduklarını söyledi.

Hem okumanın hem de çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Bahçivancı, "Ailemiz, çevremiz bu konuda bizimle gurur duyuyor. Yaşadığımız mutluluk kelimelere sığmıyor. Hem kütüphanede çalışıp, aynı kütüphaneyi bizim temizlememiz... Çantamıza sığdırdığımız önlükler hem derslerimizi hem de mesaimizi sağlıyor. Aynı zamanda hastanemizi erken dönemde tanımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ediyoruz"

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Eşref Araç ise öğrencilerin sabah derslere girdiğini, ders sonrası da hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını belirtti.

Öğrenci ve idari personel olan gençlerin ileride meslektaşları olacağını dile getiren Araç, "Derste hocalarıyım, hastanede idari amirleriyim. Tıp fakültesinde okuyabilmek ve ileride doktor olmak için ailelerine katkı sunabilme açısından işlerini yapmaları hakikatten gurur verici. Arkadaşlarımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ahmet ve Mehmet Caner hem fakültede derslerinde başarılı olan iki öğrencimiz hem de hastanemizin temizliğini emanet ettiğimiz arkadaşlarımız." diye konuştu.

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