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Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 14:16, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 14:17
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Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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