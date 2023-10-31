Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 14:16, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 14:17
Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.