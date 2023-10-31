Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplam 29 bin metrekare fabrika sahasıyla KeyVac bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye koronavirüs sürecini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi aşımızla birlikte tescillenen tüm aşıları vatandaşlara ücretsiz olarak sağladık. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide sert adımlar atmaktan uzak durduk. Ülkemiz son asrın en büyük salgın krizinden güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren herkesi tebrik ediyorum.

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecektir. Türkiye en üst standarlarda üreten 4. ülke olacaktır. Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. İleri ve yetişmiş insan kaynağına da kavuşacağız. KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.