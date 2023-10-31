En Özel Plaket Seçimleri Sahiplerini Arıyor

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Plaket modellerinde birbirinden farklı seçenekler kullanıcılarla buluşuyor. Aradığınız seçimleri gerçek ürün görselleri üzerinden yapabilirsiniz. Görselleriyle birlikte plaketler en detaylı ve kapsamlı şekilde incelenebilir.

Kurumsal kimliği bulunun birbirinden farklı plaket modelleri vardır. En şık ve en ilgi çekici olanı bütçenize uygun bir şekilde tercih edebilirsiniz. Bunun yanında sadece plaket değil madalya, masa isimli, rozet ya da kupa bardak gibi seçimler yapılabilir. Oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunur, böylece siz de aradığınızı bulabilirsiniz.

Ödül kupaları ve kristal plaket modelleri yeni kimliği ile tercihiniz olabilir. Son derece modern ve şık görünen birbirinden farklı şekillerde plaket seçimleri yapılabilir. Her türlü sektöre uygun olan plaket modelleri bulunur. Kurumsal kimliği bulunan en yeni modelleri keşfedebilirsiniz. Aradığınız, aklınızda bulunan modelleri bulabilir ve patentli ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

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Başarı ödülü olarak verilen plaket modellerinin imalatı özenle yapılır. Aradığınız plaket modelini İstanbul plaket sayesinde bulabilirsiniz. Çünkü yüzlerce seçenek sunulur ve arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. En özel modellerde kişiye özel birbirinden farklı uygulamalar yapılır. Tek yapmanız gereken sipariş verirken not kısmına detayları belirtmektir.

Ödül kupası ya da plaket seçimi yaparken rengi konusundaki farklılıklar görsel anlamda şık ve estetik bir detay oluşturur. Eğer birincilik plaketi tercih edecekseniz birinci, ikinci, üçüncü olarak renk seçimi yapılabilir. Bu sayede aradığınız görsel, beklediğiniz kaliteyle sunulur. Oldukça uygun fiyatlarla birbirinden farklı kurumsal hediyeler tercihiniz olabilir.

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