Yılın en büyük araç kiralama kampanyası: %35 Net İndirimli Efsane Yolcu360 Günleri!

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Türkiye'nin lider araç kiralama platformu Yolcu360, yolculuk planlarınız için yılın en büyük indirimli araç kiralama fırsatını sunuyor: Efsane Yolcu360 Günleri!

Sadece bu özel kampanya döneminde, %35 net indirimle yurt içi ve yurt dışında 180 ülkede kampanyalı araç kiralama fırsatı sizleri bekliyor.

180 ÜLKEDE EFSANE İNDİRİMLER

2-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Efsane Yolcu360 Günleri kampanyasından faydalanan misafirler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar indirimli fiyatlarla araçlarını kiralamaya devam edecek. Bu eşsiz kampanya sadece Türkiye'de değil, Yolcu360'ın hizmet verdiği 180 ülkede geçerli olacak. Planlarınızı Şimdi Yapın, 2024 Sonuna Kadar Avantajlı Fiyatlarla Yola Çıkın!

Efsane Yolcu360 Günleri'nden faydalanmak için yolcu360.com ve Yolcu360 mobil uygulamasını ziyaret edebilir eya 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezini arayarak rezervasyonunuzu hemen yapabilirsiniz.

%100 KOŞULSUZ KESİNTİSİZ İADE ÖZGÜRLÜĞÜYLE KÖTÜ SÜRPRİZLERE YER YOK!

Yolcu360, "Koşulsuz Misafir Mutluluğu" ilkesiyle sektöre getirdiği yeniliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Efsane Yolcu360 Günleri; tatillerini ve seyahat takvimlerini önceden önceden planlayanlar, denemek istediği aracı daha uygun fiyata test etmek isteyenler, spontane programları sevenler, kurumsal araç kiralamada en iyi fiyatları arayanlar, kısaca herkes için kaçırılmayacak bir araç kiralama fırsatı. Koşulsuz ve kesintisiz %100 iade özgürlüğü ile de Yolcu360, misafirlerini her koşulda merkeze koymaya devam ediyor. Araç kiralama ve seyahat planlarınız değişse bile her koşulda, kiralama ücretinizin tamamını geri alabiliyor ve hiçbir kayıp yaşamadan rezervasyonunuzu iptal edebiliyorsunuz. Bu sayede 2-5 Kasım arasında indirimli fiyatlardan araç kiralayıp, 2024 boyunca dilediğiniz tarihlerde kullanabiliyor ve planlarınız değişirse kiralamanızı iptal ederek de kesintisiz iade alabiliyorsunuz.

DÜNYA MARKALARIYLA ÖZEL İŞ BİRLİKLERİ

Hem yerel hem de global sektörde hızla büyümeye devam eden Yolcu360, uluslararası iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. Efsane Yolcu360 Günleri süresince, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB, Allianz, TAV gibi global iş ortaklarıyla yapılan iş birlikleriyle özel indirimler en iyi araç kiralama fiyatı arayanları bekliyor!

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com 'u ziyaret edilebilir, Yolcu360 mobil uygulamasını indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezini arayabilirsiniz.