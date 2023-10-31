Bankalara TL'ye geçiş için ek şart

Kur Korumalı Mevduat'tan TL'ye geçişi sağlayamayan bankalar komisyon ödeyecek.

Merkez Bankası, geçen hafta para politikasında yeni sadeleşme adımlarını duyurdu. TL payının artırılma hedefi yüzde 2 buçuktan yüzde 3 buçuğa çıkarıldı. Kur korumalı hesapların kademeli azaltılması hedefi yinelendi.

YENİ ŞARTLAR

Merkez, bu hafta başında bankalara gönderdiği yazıyla yeni şartlar getirdi.

TL'ye geçiş oranı düşük olan bankalara yüzde 6 ila yüzde 8 arasında komisyon uygulanacak.

Finansal Danışman Tuncay Turşucu, "muhtemelen dün bankacılık endeksinde satış vardı." diyerek bu durumun komisyon ödemesine yönelik haberlerle ilgili olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

MEVDUAT FAİZİ ARTAR MI?

Mevduat faizleri bir süredir düşmeye başlamıştı. Atılan adımlarla yükselmeye başlayan faizler, yeni hafta itibarıyla da yüzde 40 düzeyi tekrar aşıldı.

Turşucu, mevduatın yüzde 40 seviyesinde olabileceğini devam edebileceğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

"Enflasyon yüzde 61 neden yüzde 40'la bağlayayım mantığı var. Yüzde 61 enflasyon geçmiş enflasyon verisi. Sizin gelecek 12 aya ait bakmanız gerek..."