Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi

Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Yılın Son Aylarına Özel İndirimleri Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
MEB özel okulların boş kontenjanları için çalışma yürütüyor
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
'Okul müdürü bilgisayarları satıp bahis oynadı' iddiasına inceleme
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
Törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmene adli kontrol
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
'Erdoğan, Şimşek'i uyardı' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Motorinden ardından bir indirim de benzine geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
TBMM'de milletvekillerine 'sigara yasağı' uyarısı
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
KDK'ya en çok hangi konuda şikayet yapıldı?
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
'Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Ayasofya yabancı turistlere ücretli olacak
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS alarmı
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Madeni 5 lira tedavüle girdi
Hacizli malların satışında yeni dönem
Hacizli malların satışında yeni dönem
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
Dünya utansın: 3500 çocuk öldürüldü
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
28 ilde 61 bin 500 jandarma ile terör örgütüne operasyon
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Evlilik kredisinde 30 yaş talebi
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Öğrenci yurdunda zehirlenme: 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Siyasi açıklama yapan TED Koleji öğretmeni gözaltına alındı
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Karadeniz'de 851 milyon tonluk dev sülfür rezervi bulundu
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Törendeki sözleri sosyal medyaya yansıyan öğretmen gözaltına alındı
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Can Atalay Davasında Mahkeme kararı belli oldu
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
Meclis'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 100 milletvekili söz alacak
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiası yalanladı
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
'Sanat liseleriyle ilgili farklı bir perspektifi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız'
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:17, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 15:18
Yazdır
Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber