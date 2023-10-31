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İsrail ordusu: Gazze'nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:24, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 15:25
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İsrail ordusu: Gazze'nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin son birkaç saat içerisinde Gazze'nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kara ve hava birliklerinin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tanksavar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi.

Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı saldırıları genişletmeye başlayıp hava bombardımanın dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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