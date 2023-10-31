'Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı' haberine ilişkin Bakanlık'tan açıklama
Aile Bakanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı!" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:46, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 16:03
Aile Bakanlığı'nın 'Bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı!" başlıklı haberlere ilişkin basın açıklaması şu şekilde: