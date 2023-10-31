Hazine Bakanlığının 2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, Türk bankacılık sektörünün küresel belirsizliklere rağmen son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydettiğini belirterek, "Ağustos itibarıyla bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 20,3 trilyon lira seviyesine yükselmiştir." dedi.

Asarkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sektörünün güçlü mali yapısıyla ekonominin önemli istikrar unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün etkinliğini sürdürmesinin ilk unsurunun bankaların finansal sağlamlığının korunması olduğuna vurgu yapan Asarkaya, "Bu amaçla sermaye yerliliği, likidite ve karlılık başta olmak üzere, finansal sağlamlık göstergelerinin uluslararası kabul görmüş düzeylerin üstünde kalması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Asarkaya, ekim ayı itibarıyla, kurumun doğrudan düzenleme ve denetleme alanında toplam 410 kuruluşun bulunduğu bilgisini verdi.

Türk bankacılık sektörünün, küresel belirsizliklere rağmen son bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydederek finansal sisteme ve ekonomiye katkısını sürdürdüğünü bildiren Asarkaya, "Ağustos itibarıyla sektörde faaliyet gösteren 58 banka bünyesinde toplam 207 bin 928 personel ve 11 bin 38 şube bulunmakta olup, sektörün bu tarih itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 20,3 trilyon lira seviyesine yükselmiştir." dedi.

Asarkaya, yeşil ekonomik dönüşüm ve bu dönüşümün finansmanı konusunun, tüm ekonomik birimlerin gündeminde olduğunu kaydetti.

Kurumun bu amaçla ülkede yeşil bankacılığın geliştirilmesi için gerekli yol haritasını "Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı" ile belirlediğini ifade eden Asarkaya, Yeşil Varlık Oranı Tebliğ taslağı ile İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Etkin Yönetimine İlişkin Rehber taslağının kamuoyunun görüşüne açıldığını aktardı.

Asarkaya, kurumun bütçe büyüklüğünün 2024 yılı için 4 milyar 409 milyon lira olarak öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

- "Yılın 9 ayında alımların tutarı 1,2 trilyon liraya ulaştı"

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç de kurumun, kamu ihalelerine dair uyuşmazlıkların çözümü, mevzuatın hazırlanması ve uygulamanın yönlendirilmesi görev ve yetkilerine sahip düzenleyici ve denetleyici kurum olarak faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Kamu alımlarının rekabet, saydamlık ve verimlilik ilkeleri esas alınarak uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmesi için çalışan kurumun, bu hususların güçlendirilmesine yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçirdiğini anımsatan Güleç, şunları kaydetti:

"Gelişen elektronik ihale sistemimiz sayesinde, 2022 ekim ayından itibaren Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerin tamamına yakını Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden elektronik teklif almak suretiyle yapılır hale gelmiştir. 2022'de 733 milyar lira tutarında kamu alımı yapılmış, Kamu İhale Kanunu kapsamında 90 bin ihale gerçekleştirilmiştir. 2023 yılının 9 ayında ise alımların tutarı 1,2 trilyon liraya ulaşmış, ihale sayısı 61 bin 522 olmuştur."

Güleç, 2024 yılı bütçesinde, gelir ve ödeneklerin 1,2 milyar lira olarak planlandığını sözlerine ekledi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Hasan Özçelik, kurumun temel amacının işletmelerin paydaşlarına tam, doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir finansal ve finansal olmayan bilgileri sunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kurumun geçmiş dönemdeki faaliyetlerinden bahseden Özçelik, gelecek dönemdeki hedefini anlattı.

Özçelik, çalışmalarıyla piyasaların temel gereksinimi olan güveni pekiştirmeyi ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

- "Devlet destekli gelir koruma sigortasının pilot uygulaması ülke çapında hayata geçirilecek"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ikinci Başkanı Davut Menteş, sektörde 74 şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Eylül itibarıyla, toplam prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artışla 328 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildiren Menteş, "Haziran finansallarına göre sektörün aktif toplamı 1,1 trilyon liraya, bireysel emeklilik dahil likit varlıkları toplamı 910 milyar liraya, öz kaynakları ise 114 milyar liraya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Menteş, özel emeklilik sisteminde ekim ayı itibarıyla, toplam tasarruf sahibi sayısının 15,5 milyonu aştığını, sistemde biriken toplam fon tutarının da devlet katkısı dahil 683 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

İklim değişikliğinin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla devlet destekli tarım sigortalarının teminat kapsamını genişletmeye devam ettiklerine vurgu yapan Menteş, "Üreticileri verim düşüşlerinin yanı sıra fiyat dalgalanmalarından doğan zararlara karşı da koruyan devlet destekli gelir koruma sigortasının pilot uygulaması, 2023-2024 üretim döneminden itibaren ülke çapında hayata geçirilecektir." dedi.

Menteş, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri sonrası, vatandaşlara DASK hariç toplam 37 milyar lira hasar ödemesi yapıldığının bilgisini verdi.