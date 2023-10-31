Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine beton mikseri düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 15:57, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 16:42
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.
Beton mikseri durdurulamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kısımdaki başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine düştü.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, beton mikserinin üzerine düştüğü araçlar kullanılmaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.