Başkentte üzerine beton mikseri düşen 4 araç kullanılamaz hale geldi

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatına çimento döken S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle kontrolden çıktı.

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