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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edilen savcı göreve iade edildi

Sosyal medyada hakaret içerikle paylaşımları nedeniyle meslekten ihraç edilen Savcı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili Danıştay 5. Dairesi mesleğe iade edilmesi kararını verdi

Haber Giriş : 31 Ekim 2023 16:10, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 16:13
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edilen savcı göreve iade edildi

2006'da Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak atandığı öğrenilen Gündüz'le ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından Cumhuriyet Savcısı Gündüz, yaptığı paylaşımların mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek ihraç edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Gündüz, "hakaret" suçundan ceza aldı.

MAAŞINI FARKIYLA İSTEDİ

Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a dava açtı. HSK'yı şikayet ettiği dilekçesinde, ihraç kararının iptalini isterken, karar nedeniyle yoksun kaldıgı parasal haklarının enflasyon farkıyla birlikte odenmesini, ozluk haklarının iadesini istedi. Hesabın kullanıcısı olmadıgını, aynı fiilleri islemis olan diger yargı mensuplarına daha alt cezalar verildigi, bu nedenle esitlik ilkesine aykırı davranıldıgını öne sürdü.

HSK, karşı savunmasında Özcan'a isnat edilen suçla ilgili lehine ve aleyhine olabilecek tum delillerin toplandıgı, hicbir kuskuya yer vermeyecek sekilde suçun ortaya konuldugu, surecin gerektirdigi tum islemlerin yasanın ongordugu bicimde uygulandıgı ve Özcan'ın magduriyetine sebep olacak herhangi bir hukuka aykırılıgın olmadıgını belirtti.

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