Milli Eğitim Bakanı gözaltına alınan öğretmenle ilgili konuştu: Tedbir almak lazım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmen E.K. hakkında konuştu.

Bakan Tekin, "Pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım" dedi.

💬Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, #Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan #öğretmen E.K. hakkında konuştu.https://t.co/cGAMhYhM5A pic.twitter.com/xEqmjuaDOj MemurlarNet (@memurlarnet) October 31, 2023

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Tekin, Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmen E.K. hakkında "tedbir almak lazım" şeklinde konuştu.

Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Benim sizden istirhamım şu. Sektör olarak sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir. Attığımız adımlara, başlattığımız uygulamalara hep beraber sahip çıkalım. Ancak bu şekilde sonuç elde edebiliriz. Ders kitabı bir örnekti. Onun dışında başka bir sürü örnek zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım. Bunu bir şekilde sektör de kendi içinde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum."

Ne olmuştu?

Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan öğretmen E.K'nın görev yaptığı TED Antalya Koleji'nde, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de soruşturma başlattığı öğrenilmişti. TED Antalya Koleji'nde öğretmen E.K.'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmanın görüntüleri dün gün boyu sosyal medyada paylaşılmıştı.