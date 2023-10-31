Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 17:55, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|28,2510
|28,2520
|28,2940
|28,2950
|Avro
|29,9510
|29,9520
|30,0200
|30,0210
|Sterlin
|34,0660
|34,1830
|34,2940
|34,4110
|İsviçre Frangı
|31,1410
|31,2980
|31,1510
|31,3070
|ANKARA
|ABD Doları
|28,2210
|28,3010
|28,2640
|28,3440
|Avro
|29,9110
|29,9910
|29,9800
|30,0600
|Sterlin
|34,0060
|34,2160
|34,2340
|34,4440