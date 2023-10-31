İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail mülteci kampını vurdu: En az 150 ölü! İşte ilk görüntüler...

İsrail, saldırılarının 25'inci gününde, daha önce "Tahliye edilsin" diye tehdit ettiği Cibaliye Kampı çevresini yoğun bombardıman altına aldı.

Gazze'deki Endonezya Hastanesinin Müdürü, İsrail'in Cibaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında En az100 Filistinli öldü, 150'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail'den Cibaliye'de korkunç katliam

6 ABD yapımı bombayla saldırıldı

Gazze Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin "Cibaliye'de korkunç bir katliam oldu" ifadesini kullandı.

Can kaybının yaklaşık olarak El-ehli Baptist Hastanesi saldırısına yakın olabileceği belirtildi.

Cibaliye Sivil Savunma Direktörü, Cibaliye tamamen yok oldu, 6 ABD yapımı bombayla saldırıldı, her biri bir ton ağırlığında" dedi.

İsrail, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.