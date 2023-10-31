Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 800 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 1 milyon 801 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 845 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 345 milyon 380 bin 906,86 lira, işlem miktarı ise 1.842,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 588 milyon 924 bin 133,98 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: