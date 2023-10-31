Arazözün devrildiği kazadan yaralı kurtulan orman işçisi kalp krizi sonucu vefat etti

Gölcük ilçesinde 13 Ekim'de Murat Can Uygun idaresindeki 54 A 71 kodlu arazöz, Yukarı Değirmendere mevkisinde yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrilmiş, kazada orman işçisi Arda Yılmaz hayatını kaybetmiş, sürücü ile işçiler Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralanmıştı.

Bu arada Samet Şimşek'in 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Törene, Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile mesai arkadaşları katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net