Adıyaman'da nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 23:17, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 22:55
Girne Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ceren Eroğlu'nun, teneffüs sırasında bahçede yediği poğaçanın bir parçası nefes borusuna kaçtı.
Eroğlu'nun nefes alamadığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Aysun Yalçın, hemen müdahalede bulundu. Öğretmen, Heimlich manevrası ile poğaça parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Yalçın'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.