Bursa'da kadın doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Hematoloji Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış, dün poliklinikte bir hastasını muayene ederken odasına başka bir hastanın yakını Tayfun E. (30) girdi.

Bu kişi, Alkış'a başka bir hekimin odasını sordu. Söz konusu doktorun polikliniğini bilmediğini belirten ve hasta yakınından dışarı çıkmasını isteyen Alkış, Tayfun E. tarafından darbedildi.

Hasta yakınının yumruk atması sonucu yaralanan Alkış, gözetim amacıyla Beyin Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tayfun E, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tayfun E, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinde, "Ben içeri girdim, 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Çıktım, tekrar odaya yöneldiğimde kapıyı sertçe açtım, kapının arkasındaymış, ittirdim ama vurmadım" dedi.

İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Tayfun E. "kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.