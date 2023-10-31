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İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker, basın mensuplarıyla buluştu

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı olan sanatçı Hakan Peker, ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Karabük İl Başkanlığınca organize edilen buluşmada konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Peker'in adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 19:39, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 21:05
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İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker, basın mensuplarıyla buluştu

Peker de Karabüklü olduğunu ve çocukluğunun bu yörede geçtiğini belirterek, kişiliğinin turizm, kültür ve sanatla bağdaşması dolayısıyla kente dokunmak için belediye başkanı olmak istediğini anlattı.

"Safranbolu'da bugüne kadar çok güzel şeyler olmuş ama bana göre hak ettiği yere gelememiştir." diyen Peker, belediye başkanı olma kaygısı taşımadığı için çok rahat olduğunu ve kendisini evinde hissettiğini dile getirdi.

Peker, belediye başkanı seçildiği takdirde, çalışma arkadaşlarıyla Safranbolu'yu en güzel ve kaliteli seviyeye getireceklerini kaydetti.

Programa, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Orkun Kanber, il ve ilçe teşkilatlarının üyeleri de katıldı.

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