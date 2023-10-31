Erdoğan: Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın emeklilere ilişkin açıklaması:

"Emeklilere 5 bin liralık ödemeyi önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz"

Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.

İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. 21 yılda bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.