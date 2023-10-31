Beyoğlu'nda eşini öldüren kişi aynı silahla kendi hayatına da son verdi
Beyoğlu'nda, eşini öldüren kişi, aynı silahla kendini de vurarak yaşamına son verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2023 22:11, Son Güncelleme : 31 Ekim 2023 22:32
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta, bir binanın giriş katında oturan Mehmet B, akşam saatlerinde eve geldi.
Psikolojik rahatsızlıklarından ötürü hastanede tedavi gördüğü belirtilen Mehmet B, kısa bir süre sonra eşi Şerife B'yi silahla vurdu.
Mehmet B. aynı silahla yaşamına son verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Şerife B. ile Mehmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.