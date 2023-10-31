Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan 46 yaşındaki İbrahim B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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