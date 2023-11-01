1 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/12.25-15.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenecek Dilimizin Zenginlikleri Projesi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

- İYİ Parti ile Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.00/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Prota Teknoloji Üretim Atölyesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilhom Makhkamov ile görüşecek, ardından Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına verilen Gala Yemeğine iştirak edecek.

(Taşkent)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi'nde "Sivil Toplum Kuruluşları ile Filistin İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna 23 müsabakayla devam edilecek.

2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ilk maçında İtalya'yı konuk edecek.

(Sakarya/19.00)

3- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, geride kalan sezonun lig etabı birincisi Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Halkbank takımları arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/17.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Beşiktaş Emlakjet, İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında; E Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Ewe Baskets Oldenburg ekibini ağırlayacak, G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas, Sırbistan'da İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına konuk olacak.

(İzmir/20.30/Belgrad/20.00)

6- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Porto, Bahçeşehir Koleji ise Karadağ'ın KK Mornar ekibine konuk olacak.

(Porto/18.30/Bar/20.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

(Bologna/22.30)

8- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında; Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini ağırlayacak, Melikgazi Kayseri Basketbol, Yunanistan'ın Olympiakos, Beşiktaş, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ve Bursa Uludağ Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına konuk olacak, Emlak Konut, İsviçre'nin BCF Elfic Fribourg takımını konuk edecek, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Romanya'nın CSM Constanta takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00/Pire/19.30/Banska Bystrica/Pecs/20.00/İstanbul/20.30/Constanta/21.30)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 32'li final rövanş maçında Arkas Spor, Hırvatistan'ın Mursa takımını konuk edecek.

(İzmir/19.00)