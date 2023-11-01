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Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Kasım 2023 07:11, Son Güncelleme : 01 Kasım 2023 10:58
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.

Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Raporun ardından çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'daki ikametlerinde yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilirken, operasyon kapsamında arama ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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