Bakan Şimşek'ten yurtdışı gezisi açıklaması: Kimseden para talep etmedim

Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bakan Mehmet Şimşek, komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yurtdışı temaslarının gündem olduğuna işaret eden Şimşek, "Ben hiçbir ziyaretimde kimseden para talebinde bulunmadım. En son Suudi Arabistan'daydım. Türkiye'nin tezlerini anlattım, programlarını anlattım, kimseden para talep etmedim" dedi.

DEZENFLASYON POLİTİKASI UYGULAYACAĞIZ

Enflasyonun kontrol altına alınması için para politikasının çok etkili olacağını vurgulayan Şimşek, "Para politikası gecikmeli çalışıyor. Bugün alınan tedbirler 18 aylık bir sürece bağlı. Aylık bazda adımlar artsın diye selektif kredi kısıtlamasına gittik. Para politikasında miktarsal sıkılaşmaya gittik. Son aylardaki rakamlarda ithalatta yavaşlama, cari açık düzelmesinin kalıcı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Dezenflasyonist süreç başladı, aylık anlamda sonuçları alacağız yıllık bazda sonuçların yansıması 2024 yılının 2'nci yarısını bulacak. Kalıcı bir şekilde gelir dağılımını iyileştireceksek dezenflasyon programını kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ali Kürşat Büyükada